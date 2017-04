Alla vigilia della sfida tra la sua Udinese e il Napoli, Gigi Delneri ha parlato in conferenza stampa: "Sono partite tutte complicate, sulla carta e sul campo. Questa è una partita che deve essere interpretata sulla falsariga di quella dell'andata, con molta più attenzione per togliere efficacia al loro attacco. Il Napoli ha tutti gli ingredienti della grande squadra, ha velocità, dribbling, è completa nel modo di interpretare il calcio. Insigne il più forte? Non c'è solo lui. E' una squadra creata per esprimere calcio in velocità. Se ne possono citare tanti con grandi qualità tecniche. Noi metteremo sul campo grande energia per fare la partita: si parte sempre dallo zero a zero. Non è vero che non abbiamo niente da perdere: ogni gara che si perde, si perdono punti. Cerchiamo di fare la nostra partita onesta, cercando di non limitarci a interrompere quello che gli altri sanno fare. All'andata noi ci stavamo ancora conoscendo. Io credo che se tutti hanno lavorato alla stessa maniera, lo scompenso tattico non ci sarà, ma la forza della difesa parte dal reparto non da un singolo giocatore. Samir era supportato da difensori importanti: senza loro anche lui farebbe pochetto. E' vero che stava facendo un campionato importante, ma chi lo sostituirà farà la sua partita. Tutti per me sono uguali, ho molta fiducia in chi faccio giocare. Se Felipe stava bene lo facevo giocare a sinistra, ma è un mese e mezzo che non si allena. Domani mattina decido. La scelta però è fra due, Gabriel Silva e Alì. Alì ha lavorato con noi da ottobre in un ruolo ben definito. La partita dà stimoli importanti e chi giocherà darà il massimo sapendo di venir giudicato anche rispetto a chi ha di fronte. Facciamo lo sforzo, sapendo che la partita non è semplicissima. Ma, ripeto, si parte dallo 0-0 e si gioca 11 contro 11".



ZAPATA E JANKTO - "Zapata? La partita è speciale per l'Udinese, non per lui. Deve pensare a fare la partita per l'Udinese, non per se stesso, altrimenti mi incazzo. Zapata è un giocatore dell'Udinese e deve lavorare per l'Udinese, che significa anche per la sua carriera. A leggere i giornali, sembra che ci portino via tutti. Fuori anche l'allenatore. Jankto come Hamsik? Per arrivare a lui, Jankto deve pedalare ancora molto, mantenere l'equilibrio giusto e prendere ad esempio. I 21 anni sono dalla sua. Il calcio è il suo futuro. Ma i paragoni non vanno fatti adesso. Se lo vedrei bene al Napoli? Non penso. Lo accostano a 25 squadre, in campionato siamo in 20..".​