Riccardo Saponara deve cercare di prendersi più spazio possibile per evitare che a giugno, quando la Fiorentina dovrà pagare il conto all’Empoli, in tanti non si affrettino a bocciare senza appello un’operazione nata con tanto entusiasmo, ma quasi mai accompagnata dalla sensazione che la società viola avesse fatto un affare.

CIFRE ALTE - In totale l’operazione Saponara - tra cartellino e ingaggio del giocatore - ha toccato i tredici milioni di euro, cifra questa che stride e non poco con un numero di minuti giocati - tra presenze da titolare e subentri - da innesto della Primavera a disposizione della prima squadra. Ma c’è un altro dato su cui Pioli dovrà lavorare allo sprint della stagione e, molto probabilmente, tenere su di giri un giocatore che altrimenti sta soffrendo più del previsto la pressione e i problemi accumulati in questa sua esperienza da fiorentino.

FUTURO - La sensazione è che non appena arriverà l’ok del medico, Pioli farà di tutto per utilizzare Saponara, ritagliandogli uno spazio nella formazione titolare con l’obiettivo di gettare le basi per il suo futuro. Le prime buone notizie sono arrivate un paio di giorni fa quando il giocatore ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo il forfait di Bergamo. Recuperata la condizione fisica, adesso il giocatore deve anche ritrovare la tranquillità di chi è consapeveole dei propri mezzi e può rituffarsi nella mischia da un momento all’altro. Accadrà contro il Chievo? Pioli ci pensa.