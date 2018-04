L’ex attaccante della Roma, Marco Delvecchio, ha parlato del club giallorosso ai microfoni di RMC Sport: "In Champions League rimonta difficile? Sì, non ci credo per niente perché conosco il Barcellona. Hanno i giocatori per poter chiudere subito la qualificazione. I giallorossi avrebbero potuto e dovuto tenere più aperto il passaggio in semifinale, ha avuto diverse occasioni che però ha sprecato. Certo, se dovesse arrivare la sorpresa, sarei felicissimo. È da qualche anno che il calcio spagnolo dimostra di essere molto superiore a quello italiano. Non credo ci siano troppe colpe degli arbitri. Penso piuttosto sia contano di più il divario tra le due squadre”.



SULLA SCONFITTA CONTRO LA FIORENTINA - "Scivolone che avevo previsto. Contro il Barcellona hanno sprecato molte energie fisiche e psicologiche. Non è stata una brutta partita. La Fiorentina è stata brava a capitalizzare le occasioni create".



SULLA CORSA SCUDETTO - "Il Napoli ce la può fare? Secondo me no. Lo vedevo già in difficoltà quando era in testa, figuriamoci adesso che corre dietro ai bianconeri. La Juve difficilmente regalerà punti".



SUL CONFRONTO RONALDO-MESSI - "Non saprei, sono due fenomeni che incidono allo stesso modo nelle proprie squadre. Hanno caratteristiche diverse. Non ho una preferenza".