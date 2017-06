Se a vedere le sue squadre, Guardiola si è sempre divertito, se lo reputata una persona di buon senso e molto preparata; insomma,Il nuovo allenatore del Barça lascia di nuovo Bilbao, la ‘sua’ Bilbao, stavolta concludendo un’ esperienza durata quattro anni,E’ la sua grande occasione, e lui lo sa., la filosofia blaugrana,, prima di passare in Biscaglia a vestire la maglia dei Leones. Ora, da allenatore, il percorso si inverte.Nel mezzo, attendiamo tutti una sessione chiarificatrice del mercado de verano.Non sarà certo una rivoluzione, peròUn’arma in più per il Barça, diciamo, se si considera che questa soluzione ha caratterizzato i baschi per l’intera stagione.. Non è un 4-3-3. O meglio non è simmetrico, è fortemente e scientemente sbilanciato a sinistra, dalla parte di Neymar. Messi in sostanza non fa quasi più l’esterno destro. Gioca a ridosso di Suarez, svariando con grande libertà sull’asse centrale del campo. Ricusa la fascia per tanti motivi: sia per il dispendio che comporta, sia perché lo allontana dal target, sia perché attratto da Neymar e Iniesta, con cui desidera entrare in dialogo nello stretto. Ma anche perché in questo modo può giocare a 360°, da trequartista.O a disposizione soltanto del ‘capriccio’ (in senso artistico) di Messi., Rakitic o Rafinha. Qui sotto, Rakitic, nell’andata degli ottavi di Copa del Rey, proprio contro l’Athletic Bilbao di Valverde.In mezzo restano Iniesta e Busquets a sorvegliare le eventuali ripartenze. Il problema però è che Rakitic viene spesso ignorato. Per quanto bravo a inserirsi, molte volte arriverà sempre un pizzico dopo rispetto al taglio di un ipotetico esterno vero. Inoltre, ma questo non andrebbe neanche ricordato, non ha certo la stessa inventiva e credibilità di Neymar nell’uno contro uno.Sotto possiamo tra l’altro apprezzare tutta la funzionalità dei 3 centrocampisti del Barça. Iniesta, mezzala sinistra, lancia per la mezzala destra, Rakitic, per raggiungere indirettamente Sergi Roberto sul lato debole. Busquets ammira la traiettoria da vertice basso, dopo aver suggerito la giocata con un braccio.inutilizzata, dal momento che Messi non gioca pestando il fallo laterale come Robben.come posso armare il lato destro, dopo la partenza significativa di Dani Alves? Non è diminuita l’imprevedibilità di questa fascia col solo utilizzo di Rakitic e Sergi Roberto? Questa catena non è forse soltanto un canale di sfogo, che viene usata quando non si sfonda a sinistra? Basterà comprare un terzino, un lateral derecho, come chiede a gran voce la piazza, senza variare il modulo, o è arrivato il momento di cercare un esterno alto per passare al 4-2-3-1nella transizione negativa o semplicemente nella fase di non possesso. Sempre al San Mamés Stadium, intorno al 13’, il centrocampo blaugrana non accorcia sul regista avversario. Iniesta non esce, resta troppo ‘piatto’ accanto a Busquets. Questa cosa a Valverde, che è noto per l’intensidad, non credo piacerebbe.In pressione, con uno dei centrocampisti centrali che si alza senza timore a minacciare la cabina di regia del Barcellona.Per fare questo però èLa partenza di mister Tuchel dal Borussia Dortmund sembra averlo contrariato parecchio, inoltre il talento francese si è promesso al Barça già dall’anno scorso, stando a sentire i giornali spagnoli (). Ma se volete osservare bene la posizione che ricoprerebbe eventualmente in blaugrana,. Con un modulo simile sarebbe il cambio di Messi, per intenderci, i due non coesisterebbero. Qui lo vediamo mentre ripiega in difesa, contro il Bayern.In attacco sarebbe lo stesso: l’ampiezza non spetterebbe a lui.Bisogna piuttosto guardarlo giocare con la Francia.In giallo i tre uomini a ridosso di Giroud, la prima punta: Payet a sinistra, Griezmann trequartista e Dembélé a destra. Nel Barcellona sarebbero Neymar, Messi e lo stesso Dembélé, dietro a Suarez.bilanciando il numero di attacchi sul lato destro. Sotto, poco prima dell’assist per Giroud, nell’amichevole contro il Paraguay.. Sto parlando della fisicità di Pogba e Kanté, paragonata a quella di Iniesta e compagni. Diverso sarebbe se arrivasse un Verratti, forse. (Non tanto per la stazza, ovviamente)Una giocata che potrebbe fare tranquillamente anche Messi, cominciando a sfruttare molto di più la fascia abbandonata ormai da tempo.