Il problema miotendineo che terrà Ousmane Dembélé lontano dai campi di gioco fino al 2018 potrebbe essere colpa dello stress per il trasferimento a Barcellona. Lo rivela il medico che lo cura, il Dottor Sakari Orava, a Mundo Deportivo: "Al momento il recupero procede bene. Sono in costante contatto con il Dott. Pruna che è incaricato di mandarmi tutti i report dei controlli effettuati e per ora procede tutto bee. Ousmane, come tutti i ragazzi alla sua età, è ottimista ma è meglio essere cauti. Forse è stato un peccato di gioventù non dire che aveva fastidio in quella zona. La pressione alla quale è stato esposto dopo il trasferimento al Barcellona può aver influenzato l'infortunio".