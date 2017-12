Il Barcellona ha annunciato il ritorno di Ousmane Dembélé ai campi di gioco: il club blaugrana ha infatti promosso la vendita dei biglietti del match contro il Levante con la notizia del ritorno del classe '97 francese, pronto a rientrare dopo il grave infortunio patito contro il Getafe.



TRE MESI E MEZZO DI STOP - Rientro che avviene dopo tre mesi e mezzo passati ai box: Dembele era già in grado di giocare nel Clasico, dato che ha ricominciato da un po' ad allenarsi, ma il tecnico Valverde non ha voluto rischiarlo: più probabile una sua presenza in Coppa del Re, il 4 gennaio contro il Celta, o appunto il 7, nel match di Liga contro il Levante, come testimoniato dai cartelloni pubblicitari ("Non perdetevi il ritorno di Dembele al Camp Nou").