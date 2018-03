Pallino di Massimiliano Mirabelli, che più volte è andato a seguirlo dal vivo, Memphis Depay è finito nel mirino del Milan. Dopo la difficile esperienza al Manchester United, il talento olandese si sta rilanciando a Lione: 13 gol stagionali con i francesi, più quello di ieri con l'Olanda che ha aperto le danze al tris rifilato ai campioni d'Europa del Portogallo.



MILAN GLORIOSO - Proprio dopo il match di ieri sera, Depay ha commentato così i rumors sul suo futuro e sul Milan: "Sono concentrato sul Lione. Vivo giorno per giorno. Ogni mattina mi alzo, ringrazio Dio per poter fare quello che faccio: allenarmi e giocare a calcio. Se dei club sono interessati a me, beh questo non è di certo il momento per parlarne. Il Milan è una grande società e una grande squadra che ha una storia magnifica, ma ci sono tanti grandi club in giro per il mondo".