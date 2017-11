+++Depositata la perizia sul corpo di #DenisBergamini: è stato soffocato, non si tratta di suicidio +++

Donata Bergamini: "Mio fratello è morto soffocato senza se e senza ma. Lo sapevo già attraverso i miei consulenti Finalmente si riconosce la verità." #VeritàPerDenis #Bergamini pic.twitter.com/eO5Fcqc78e — Verità per Denis (@veritaperdenis) 15 novembre 2017

". Questo l’esito della nuova perizia sul corpo dii, che è stata depositata in queste ore. La notizia è stata pubblicata pochi minutifa sulla pagina Facebook del programma “Quarto Grado”. L’ex calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre nel 1989 in un misterioso incidente stradale sulla statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico, sarebbe dunque morto per soffocamento e non per i traumi causati dall’impatto.Sulla vicenda, su Twitter, le prime parole di, sorella di Denis: "Mio fratello è morto soffocato senza se e senza ma. Lo sapevo già attraverso i miei consulenti. Finalmente si riconosce la verità".