Entrambe hanno vinto negli anticipi di sabato, ma per il ritorno della semifinale di Coppa Italia gli scommettitori dicono nettamente Roma, ampiamente favorita, a 1,88, contro il 3,65 sul pareggio e il 4,25 sulla vittoria biancoceleste. Alla Roma, però, non basta una semplice vittoria per passare il turno e andare in finale: dopo il ko per 2-0 all’andata i giallorossi devono vincere almeno per 3-0. Un risultato che si gioca a 15 volte la posta, quota che scende a 10,00 per il 2-0 che rinvierebbe tutto ai supplementari. Nelle scommesse sulla qualificazione la situazione è ribaltata: Lazio in finale a 1,25, la rimonta giallorossa vale 3,70.