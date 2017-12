Dopo il derby tra Milan e Inter di Coppa Italia non poteva certo mancare puntuale in nuovo video-parodia del trio degli Autogol. In questo caso Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro "Rollo" Trolli hanno puntato tutto sulla coppia del momento: i fratelli Gigio e Antonio Donnarumma, con il loro procuratore Raiola che muove i fili perché tutto vada come vuole lui. Ma non serve descrivere oltre: nel video qui sotto potrete gustarvi la loro ultima parodia!