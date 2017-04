Per il confronto tra Roma e Lazio, in programma domenica prossima a ora di pranzo, è Dzeko il favorito per andare a segno: il suo gol vale una quota da 2.00 che passa a 5.45 nel caso di prima marcatura, mentre è a ‘solo’ 5.75 l’eventuale doppio bersaglio. Tra gli avversari sono Immobile e Keita i principali sospettati, con quote rispettivamente a 7.00 e 9.00 in caso di primo gol. Stesso esito a 8.25 per capitan Totti, invece paga 18 volte la posta l’eventuale prima rete di Parolo.Domenica sera, poi, occhi puntati sui goleador di Inter e Napoli. Spulciando tra le combo ‘scorecast’, visibili nella sezione appena inaugurata, si copre che la vittoria del Napoli per 2-1 con la prima rete di Hamsik sarebbe pagata 70 volte la posta, mentre la vittoria dell’Inter per 3-1 con Icardi ad inaugurare le segnature assicurerebbe un moltiplicatore da 100. Inoltre, se una doppietta di Mertens è pagata 8.50, la prima marcatura di Insigne da sola vale 8 volte la posta.