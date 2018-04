Da una parte l’euforia per il passaggio alle semifinali di Champions League, dall’altra lo sconcerto per il crollo in Europa League. Gli umori opposti di Roma e Lazio non smuovono però la “razionalità” delle quote in vista del derby di domenica sera, snodo delicatissimo per la classifica di entrambe le squadre. Sul tabellone Snai il «2» giallorosso è in leggero vantaggio, a 2,50, con i biancocelesti che inseguono a 2,70. Un equilibrio che si rispecchia anche nella perfetta parità negli ultimi quattro incroci diretti (Coppa Italia inclusa) con due vittorie per parte. Il pareggio, che manca dal 2015, è invece offerto a 3,50. Quanto agli scommettitori, c'è maggiore fiducia nella Roma, che raccoglie il 49% delle giocate, con la Lazio che si ferma al 28% e il pareggio al 23%. Nel frattempo, il confronto prosegue anche nelle scommesse sul piazzamento in zona Champions: anche in questo caso Di Francesco è leggermente avanti, a 1,40, con la Lazio a 1,45. Alla pari, invece, il confronto tra bomber per il duello all’Olimpico: sia Ciro Immobile che Edin Dzeko sono dati a 2,.