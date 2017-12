Prima ancora che la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Genoa e Juventus prendesse il via due testate giornalistiche davano già per acquisito il fatto che i bianconeri avrebbero passato il turno.È accaduto ieri sera quando in rapida successione prima Televideo e poi il sito di Tuttosport, riportando la notizia della qualificazione ai quarti di finale del Torino ai danni della Roma, parlavano apertamente di derby della Mole in programma il prossimo 3 gennaio.Peccato che la Juve la sua partita dovesse ancora giocarla. La pagina informativa della TV di Stato prevedeva infatti lo svolgimento della stracittadina torinese già alle 19:25, poco meno di un'ora e mezza prima del fischio d'inizio di Juventus-Genoa. Pochi minuti dopo analoga preveggenza veniva riportata anche dalla pagina telematica del quotidiano piemontese.