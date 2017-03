Tutto in bilico per il derby tra Genoa e Sampdoria. Quote sul filo per la sfida di domani sera, con l’«1» rossoblù che la spunta di poco (a 2,55) sui blucerchiati (2,85) e anche gli scommettitori si dividono con percentuali di gioco pressoché identiche tra le due squadre. L’ultimo pareggio è datato 2015, stavolta pagherebbe 3,25.