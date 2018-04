É un derby che non accontenta nessuno. Lo zero a zero lascia più di qualche rammarico a Spalletti, che ai punti avrebbe meritato di vincere. Ma anche a Gattuso, che potrebbe conservare il rammarico per non aver giocato la gara quando l'Inter si trovava nel bel mezzo della crisi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“I nerazzurri hanno fatto meglio ai punti, ma il Milan ha retto, ha capito i suoi limiti, è stato saggio, s’è chiuso bene nella prima parte e ha preso coraggio nella seconda. Certo, infilarsi nella lotta per l’Europa, non League ma quella vera, si fa sempre più dura per Gattuso. Ma ci si può accontentare: se il derby fosse stato giocato come da calendario, quando ancora l’Inter non era la «nuova» Inter, poteva andare diversamente”.