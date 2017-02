Lazio, pronto il piano derby. In attesa dell'ufficialità dell'orario notturno, i contatti tra le due società avrebbero consentito già un accordo sulle modalità di vendita dei tagliandi della partita e sui prezzi. Sará il primo Derby con le barriere abbassate di un modulo: l'orario notturno è stato fortemente voluto dalla Rai, ha ricevuto per ora il tacito assenso dell'Osservatorio, come riporta il Corriere dello Sport, con una decisa mano tesa del presidente del Coni Malagó, anche per venire incontro ai tifosi delle sue squadre.