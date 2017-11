Ha scritto pagine indelebili della storia del Milan, segnando anche un gol in una finale di Champions League contro il Barcellona. Marcel Desailly non dimentica la sua esperienza in rossonero, anche a distanza di anni: "Il Milan ti resta dentro per la vita, ho vissuto momenti incredibili, che non si possono spiegare a parole. Ora, però, soffro un po'. I dirigenti sanno quello che fanno, hanno comprato parecchi giocatori quest'anno sperando che andassero bene. Al momento sembra di no. Dobbiamo stringere i denti fino alla fine della stagione. Poi, se ci sono i soldi, portare 3-4 giocatori internazionali riconosciuti, quelli che ti portano l'esperienza e le fondamenta per riportare il Milan ai livelli che conoscevamo tutti", le parole a Premium sport.