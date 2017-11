“Non mi manca il calcio. La gente non sa quanti sforzi deve fare un calciatore per essere sempre in forma e dare il massimo in campo, ogni giorno”.

Lo ha rivelato, in una recente intervista il francese Marcel Desailly, classe 1968, ex colonna del centrocampo del Milan di Fabio Capello a metà degli anni Novanta. Proprio la squadra rossonera, però, è il motivo per cui, ogni tanto, Desailly ricorda con nostalgia la sua esperienza da calciatore professionista: “Mi mancano i 90 minuti, quando ripenso agli 80mila abbonati di San Siro e …”.