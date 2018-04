Il ct della Francia, Didier Deschamps ha dichiarato in un incontro a Parigi con la stampa estera: "Tornare alla Juventus? Non ci penso, ma più avanti si vedrà. Il gol in rovesciata di Ronaldo mi ha impressionato come tutti. Sembra un gesto impossibile. Non per lui che ha la capacità di fare cose che gli altri non possono permettersi. Tutto è relativo. In fondo la Juventus ha sofferto con il Tottenham ma poi si è qualificata. Quindi ha affrontato il Real che viene da due trionfi consecutivi in Champions. Magari gli spagnoli faticano in Liga, ma in Europa ogni anno partono favoriti. Sull’età dei giocatori sono scelte personali, ma in una squadra l’esperienza è una forza. Si è visto col Tottenham".



"La Juve l’ho già allenata, anche se in condizioni particolari, in Serie B. Fu una scelta di cuore, per restituire al club e alla famiglia Agnelli ciò mi avevano dato da giocatore. Oggi sono ct della Francia e sto benissimo. Si vedrà più avanti, però guardo sempre con un po’ più di attenzione la Juve. Poi se un giorno tornassi ad allenare all’estero, per me sarebbe fondamentale poter parlare la lingua del posto. Come feci quando arrivai a Torino".



"Matuidi è ormai uno dei miei leader. Lo dimostra in campo e in spogliatoio, facendosi sentire anche quando non gioca. Prima di noi ci sono squadre più quotate e abituate a vincere come Spagna, Brasile, Germania e Argentina. Certo, un Mondiale senza l’Italia non è la stessa cosa. Fa strano. È stato un cataclisma, ma il vostro calcio può ripartire, anche se va detto che i giovani non trovano ancora molto spazio".