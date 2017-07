Continua a fare scalpore il nuovo reality show di Canale 5 Temptation Island. Un programma in cui coppie di fidanzati sono chiamati a resistere a tentatori e tentatrici la cui unica missione è quella di mettere in difficoltà le relazioni anche durature delle coppie presenti sull'isola. Fra le "tentatrici" approdate nel programma c'è anche Desirée Maldera, bellissima e bombastica bionda il cui cognome è strettamente legato anche al mondo del pallone. Sì perchè Desirée è la figlia di Aldo Maldera, storico esterno di Bologna, Roma, Fiorentina e soprattutto del Milan scomparso ormai nel 2012.



Classe '92, oltre ad essere obiettivamente molto bella, Desirée è anche già una stella sul web. I suoi profili social sono tempestati dai follower che delizia puntualmente con foto in bikini e non solo. A lei è stato affibiato un flirt con Dan Bilzerian, noto giocatore di Poker a cui piace farsi accompagnare sempre da bellissime ragazze e prima di partecipare a Temptation Island ha anche provato il concorso per diventare Miss Italia. Eccola in tutto il suo splendore nella nostra gallery.