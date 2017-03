Il capitano del Cagliari, Daniele Dessena, ha concesso un'intervista alla Nuova Sardegna: "Quando sono rientrato alla Sampdoria dopo la prima parentesi al Cagliari stavo male. Ho fatte carte false per rientrare. Stavo male, mi mancava la città, i tifosi. Per il Cagliari provo solo amore. Voglio chiudere qui la carriera. Dobbiamo provare ad alzare l’asticella. Stare nella parte sinistra della classifica è importante per il presidente e per tutti noi. Ci proviamo anche se prima di dire che siamo salvi è meglio aspettare il conforto della matematica".