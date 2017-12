Di nuovo in Italia, un anno dopo. Gerard Deulofeu ci sta pensando seriamente, dodici mesi dopo aver scelto di lasciare l'Everton per il Milan l'esterno spagnolo medita di cambiare nuovamente aria e l'Italia resta in cima ai suoi pensieri. I primi sei mesi con il Barcellona, che in estate ha scelto di riscattarlo versando 12 milioni di euro ai Toffees, sono stati tutt'altro che convincenti, Deu ha perso il posto da titolare e si è accorto che a Barcellona, per lui, non c'è futuro. Il tempo per scegliere non è molto, il Mondiale si avvicina, per conquistare un posto nella lista di Lopetegui ha capito che deve andare a giocare.



CHIAMATA AL MILAN - Milano gli piace e a Milano gli piacerebbe tornare. In rossonero, per sua stessa ammissione, "ha rivisto la luce", indossando la maglia che è stata di Shevchenko e Inzaghi è tornato a sentirsi vivo, trovando serenità dentro e fuori dal campo. Negli ultimi giorni Deulofeu ha cercato di capire tramite il suo entourage se ci fosse o meno la possibilità di un ritorno, ipotesi al momento da scartare perché sebbene Gattuso sia tornato a utilizzare il 4-3-3 e ci sia bisogno di un rinforzo sull'esterno d'attacco, la proprietà del Milan, diversa da quella con la quale ha parlato un anno fa, non è interessata, soprattutto se il Barcellona continuerà a escludere il prestito.



L'INTER INSISTE - Prestito che è la soluzione più gradita dall'Inter, la quale considera Deulofeu un rinforzo credibile. Sabatini ha proposto al Barcellona 18 mesi di prestito, con riscatto a fine della stagione 2018-2019, un'opzione che al momento è stata respinta al mittente. Il diretto interessato, il quale non avrebbe problemi a vestire la maglia dell'Inter, aspetta una mossa del Barcellona, che prima di lasciarlo partire vuole capire se può arrivare a Coutinho. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma Deulofeu ha fretta. Ha voglia di giocare, ha voglia di tornare a essere protagonista.