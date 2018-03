Intervistato da Esports Cope, l'esterno del Watford Gerard Deulofeu ha parlato del possibile ritorno a Barcellona: "Lo vedo molto difficile. Devo guadagnarmi le chance di giocare di più. Credo in me stesso più di chiunque altro, ma devo riconoscere di non essere stato costante. Voglio giocare ed essere felice, non mi piace la panchina come alla maggioranza dei calciatori. Quando sono andato in prestito però ho detto a Valverde 'la maggior parte della colpa è mia, perché tu mi hai datto le opportunità che volevo'. Dovremo parlare con il Barça e con il mio agente, ma non posso dire cosa succederà perché non lo so. Da quando sono arrivato al Watford sono molto felice. Mi trattano in maniera diversa, ho potuto giocare quattro partite e mi sentivo bene. L'infortunio è stato una vera sfortuna, ma spero di tornare presto e giocare altre quattro o cinque partite prima di fine stagione".