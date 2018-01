Nessuna possibilità, a nessuna condizione. Gerard Deulofeu ci ha provato, dopo aver chiesto al suo agente di contattare il Milan a inizio mercato per sondare il terreno, per capire se ci fossero margini di un ritorno, a inizio settimana è sceso in campo in prima persona, ha chiamato i suoi ex compagni per ribadire la volontà di vestire, un anno dopo, la maglia rossonera., che a Barcellona è passato da essere, in pochi mesi, una soluzione offensiva titolare a oggetto misterioso sulla lista dei partenti, eE nell'ultima settimana di mercato non sono previsti cambi di rotta. Il direttore sportivo Mirabelli è stato chiaro, Deulofeu non interessa, non ci sono possibilità di rivederlo al Milan.due degli investimenti estivi, che per Gattuso possono esprimersi con ottimi risultati lungo la corsia di sinistra offensiva.Deulofeu è destinato a restare in blaugrana o a scegliere una squadra diversa dal Milan., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com