Il direttore generale dell'Arsenal, Ivan Gazidis, parla dei rinnovo di Sanchez e Ozil, stelle dei Gunners, in scadenza di contratto: "Una società non ha sempre la possibilità di scegliere dove cedere un calciatore né può avere il controllo del suo rinnovo viste le richieste dei procuratori. La decisione di tenere Sanchez e Ozil nonostante il contratto in scadenza, non è certo una di quelle che portano dei benefici economici. Abbiamo scelto di fare così per permettere alla squadra di avere maggiore qualità e di poter competere per gli obiettivi stagionali".