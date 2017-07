Umberto Marino, dg dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport del mercato della Dea: ''Il calendario è tosto, ma partiamo con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Doppio impegno? È ovviamente difficile perché dovremmo giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia in Europa, però la piazza ci segue e siamo fiduciosi. La squadra è giovane, con un'età media di 23 anni. Del resto la nostra filosofia è quella di valorizzare i giovani e lanciarli verso piazze più importanti. Gomez? Per noi è un leader silenzioso, guida i giovani dello spogliatoio ed è per questo che la proprietà ha investito tanto per trattenerlo''.