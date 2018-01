Il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna ha parlato a Radio CRC del mercato dei pitagorici: "Sappiamo che dobbiamo muoverci in tempo per migliorare la rosa del Crotone e le partenze saranno rimpiazzate con qualche colpo. C’è stato un interesse per Tonelli, ma non so se riusciremo a trovare un accordo nel breve. Abbiamo preso Capuano quindi immagino che con Tonelli l’affare sfumerà. Siamo in carenza nel reparto offensivo esterno per cui faremo qualcosa in questo settore: arriveranno uno o due esterni. E poi, faremo qualcosa anche a centrocampo. Giaccherini? I sogni son desideri. E’ un giocatore importante, ma percepisce uno stipendio elevato per cui in questo momento è più un sogno. Nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma stiamo optando per altri obiettivi. Zenga è una grande persona, un grande allenatore. Sono fortemente legato a Napoli per cui quella sconfitta fa male, ma l’ho digerita":