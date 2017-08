Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, parla del nuovo arrivato Yaccine Bennacer: "Si tratta di un investimento importante ed essendo andati a operare all’Arsenal, con tutto il rispetto per le altre società con le quali abbiamo trattato, possiamo dire che è una delle operazioni più belle del nostro calciomercato. Abbiamo operato con una società che lavora benissimo coi giovani prendendo uno dei loro talenti dimenticati per cercare di valorizzarlo al massimo. Con Wenger ho un ottimo rapporto anche se non abbiamo trattato direttamente con lui, ma è stato piacevole. Abbiamo persone che seguono tutti i campionati, sapevamo che c’era l’opportunità e lo abbiamo preso. Appena sono arrivato già il sabato ero a Londra per preparare l’operazione".