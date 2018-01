Il Genoa ha chiesto il prestito di Manuel Locatelli al Milan nella giornata di ieri. Giorgio Perinetti, direttore generale del club ligure, ha confermato il gradimento verso il centrocampista di Lecco ai microfoni di Radio Sportiva: "Non so che intenzioni abbia il Milan su Locatelli. A noi piace, è un profilo giovane e di enorme qualità. Se scegliesse il Genoa per giocare di più, saremmo ben lieti di accoglierlo. Perin e Izzo? Gennaio lo passeremo tranquilli, poi in estate si vedrà: se per loro ci sarà una grande possibilità bisognerà valutarla. Perin è cresciuto nel Genoa, ma un domani potrebbe giocare la Champions: si vedrà...".



LA POSIZIONE DEL MILAN - Secondo quanto risulta a calciomercato.com, il Milan ha detto no alla proposta del Genoa. Una posizione chiara e netta che potrebbe cambiare solo se fosse il giocatore a chiedere di andare a giocare con maggiore continuità.