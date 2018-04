La Juventus punta forte su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, come possibile rinforzo sul mercato in vista dell'estate. Luigi Di Biagio, attuale commissario tecnico della Nazionale, ne ha parlato così sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Pellegrini sta giocando un grande campionato, ancora non abbiamo visto il meglio. Può crescere ancora e segnare gol importanti per la volata Champions".