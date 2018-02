B&B. Buffon e Balotelli possono ritrovarsi insieme in Nazionale. Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo ct Di Biagio è intenzionato a convocare l'attaccante del Nizza per le prossime due amichevoli di fine marzo con Argentina e Inghilterra.



TANTO MILAN - Nella nuova Italia ci sarà spazio per diversi giocatori rossoneri. Senza dimenticare altri prodotti del vivaio milanista come Darmian, De Sciglio, Cristante, Verdi e Petagna, Tuttosport fa i nomi di Donnarumma, Romagnoli, Bonucci, Bonaventura, Calabria in attesa che recuperi Conti e infine Cutrone. Quest'ultimo ha davanti Belotti e Immobile, ma il futuro è dalla sua parte. Intanto Gattuso pensa di promuoverlo titolare al centro dell'attacco nella prossima trasferta di campionato a Ferrara contro la Spal.