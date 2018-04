Luigi Di Biagio, commissario tecnico della nazionale, ha parlato a Mediaset Premium su alcuni giocatori nel giro azzurro impegnati in Champions League tra stasera e domani.



SU VAZQUEZ - "Vazquez è un altro di quei giocatori seguito da tutti noi, ma vogliamo ripartire in relazione a quello che accadrà nei prossimi anni. Vazquez è un ottimo calciatore, ma vogliamo dare un seguito e un futuro alla Nazionale Italiana puntando sui vari Bernardeschi e Insigne".



SU BARCELLONA-ROMA - "Il Barcellona ha maggiori possibilità di passare il turno, ovviamente spero di sbagliarmi. Non voglio dare consigli, la Roma è in ripresa e l'obiettivo è lasciare aperto il match di ritorno".