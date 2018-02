Una squadra sesta in classifica e capace di esprimere il bel calcio messo in mostra dalla Sampdoria non può che suscitare grande interesse anche a livello di Nazionale. Nella formazione blucerchiata ci sono già parecchi giocatori nel giro delle rispettive rappresentative, basti pensare a Bereszynski, Linetty, Strinic, Zapata, Kownacki e chissà, in un futuro nemmeno troppo lontano anche Torreira e Ramirez. A mancare in casa Samp per il momento sono invece i convocati dalla nazionale italiana, ma è una lacuna che potrebbe colmarsi a breve.



Secondo Il Secolo XIX domenica in occasione di Samp-Verona al Ferraris erano presenti alcuni collaboratori del neo C.T. Luigi Di Biagio. Gli emissari del selezionatore azzurro sarebbero stati inviati a Genova per seguire quattro giocatori in particolare. Uno potrebbe essere Gianmarco Ferrari, che aveva già svolto uno stage con l'Italia ai tempi di Crotone. Gli altri nomi sul taccuino del C.T. sarebbero quelli di Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella e Nicola Murru. Tutti i componenti del poker blucerchiato hanno disputato una buona prestazione, aumentando le proprie chance di essere chiamati per le prossime amichevoli dell'Italia in programma a marzo.