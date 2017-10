Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato di Fabio Borini, titolare nel Milan e suo ex giocatore al Sunderland: "Fabio è un giocatore che conosco bene, lo ho avuto con me e lo vorrei in qualsiasi squadra... ma per non retrocedere. E' quel tipo di giocatore, se gli chiedi altro non so se possa andare bene. Al Sunderland lottava per non retrocedere, ora si ritrova titolare nel Milan".