Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida che vedrà il Sassuolo affrontare il Milan: "Il Milan è una squadra con giovani interessanti e ha preso un po' la filosofia nostra in questo. Montella sta facendo un gran lavoro, al di là del campo; soprattutto dal punto di vista psicologico, ha creato un gruppo impressionante. Sono contento per lui perché è un amico, ma domani mi troverà con voglia di vincere



SULLA FORMAZIONE - "Antei non sarà a disposizione, Missiroli non si è allenato fino a giovedì per il lutto che ha avuto, ma lo tengo in grande considerazione per la partita di domani”.

BERARDI – “Avrà voluto aspettare questa gara per sbloccarsi, me lo auguro. Mi aspetto comunque una buona prestazione a prescindere dal gol e lui in questo è veramente cresciuto molto”.

DELL’ORCO – “Ha meritato di giocare e non per caso, in allenamento ha dimostrato di aver assimilato al meglio i nostri meccanismi e domenica scorsa ha disputato una grandissima gara. Questi giovani stanno dimostrando di non abbassare mai la guardia, ed è la cosa più importante”.

DEFREL – “Con l’Udinese è entrato non bene, benissimo, si vede che sta bene perché non scarica a un compagno, si gira e punta l’avversario. Per domani è in ballottaggio con Matri“.