L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco si è concesso ad un'intervista a Che tempo che fa su Rai Uno in cui ha parlato del finale di stagione dei giallorossi, della semiginale di Champions League e degli obiettivi futuri.



OBIETTIVI - "In campionato lottiamo per un posto Champions, in coppa invece abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ma io sono qui per un messaggio preciso".



COL LIVERPOOL - "Io ci credo. Non ci accontentiamo, vogliamo credere in questa rimonta. Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà".



IL CASO ULTRAS - "Condivido pienamente i messaggi contro la violenza, certi personaggi non hanno niente a che fare con lo sport. E rovinano una tifoseria grandissima, che è la prima a sostenere la squadra, per cui sono da allontanare".



ZEMAN - "Ancora sento addosso le fatiche della preparazione. Ha una grandissima cultura del lavoro, anche se a volte si eccedeva con certe ripetute... Mi fa ridere ancora oggi quando andiamo a cena”.



​JUVE - "Tra Juve e Napoli non è chiusa, anche se i bianconeri sono favoriti. Però devono venire a giocare da noi...”.



LA NAZIONALE - "Ancelotti e Mancini sono gli allenatori più adatti. Io ci credo poco al no di Carlo, c’è Costacurta di mezzo”.