Durante la conferenza stampa di oggi Di Francesco, parlando della differenza di mentalità tra Juve e Roma, ha confessato di aver rifiutato i bianconeri quando era ancora calciotore: "Vi posso solo dire che negli anni in cui ho scelto di venire a Roma ho sposato le persone che c’erano. Potevo andare anche a giocare nella Juventus a suo tempo, ma ho scelto la Roma. Non per togliere niente, la Juve è una grandissima società che non ha mai cambiato proprietà e questa è la grande forza, ha uno stile. E’ bellissimo poter ottenere qualcosa di importante qui, quello che pensano gli altri non mi interessa. Mi interessa quello che voglio trasmettere alla squadra e quello che è il mio pensiero, mi piacerebbe cambiare mentalità nei giudizi prematuri e rendere più forte e solido l’interno di questa squadra e di questo ambiente che spesso è facilmente attaccabile per i propri errori. Noi dobbiamo crescere e maturare, la Juve deve essere un esempio per diventare grandi, ma è tanto bello farlo qui dove c’è il sole e un pubblico magnifico".