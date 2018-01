Intervenendo ai microfoni di Mediaset Premium l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha commentato così il pareggio per 1-1 contro l'Inter: "Sicuramente abbiamo fatto un’ottima gara per 65 minuti poi siamo calati. Non avevo grandi cambi da poter fare in mezzo al campo, poi ci sono stati i crampi di El Shaarawy e di Gerson che hanno influito sui cambi tattici".



COMPATTEZZA - "Ma dovevamo essere comunque più compatti e accorciare meglio. Anche con la difesa a tre bisogna scalare e accorciare allo stesso modo di quando si gioca a quattro e nell’occasione del gol dovevamo cercare di più l’uomo".



PREDOMINIO - "Peccato perché potevamo sfruttare meglio il predominio avuto per gran parte della gara. Siamo rammaricati perché nonostante le assenze volevamo vincere perché in questo campionato abbiamo ottenuto meno di quello che avremmo meritato ma per colpe nostre".



DZEKO - "Dzeko è al centro del progetto di questa Roma? Sì, se no non l’avrei fatto giocare. E’ un giocatore importante per noi ma se volete parlare di mercato non dovete chiedere a me. Fino a che ho i giocatori a disposizione li faccio giocare. Il mercato non lo faccio io anche se ovviamente alcune scelte sono condivise. Edin è un giocatore molto importante, infatti è sempre partito titolare con me".



STROOTMAN - "La gara di Strootman? Ha fatto molto bene. Anche da mezzala lui tende ad abbassarsi tanto e questo non mi piace, invece in mezzo riesce ad essere più aggressivo: mi è piaciuto come ha interpretato il ruolo".



I CAMBI - "Se rifarei gli stessi cambi? Sicuramente sì, anche perché in panchina a parte quelli entrati avevo o due attaccanti o due giovani della Primavera. Quindi o entravo io a centrocampo che ero bravino, se no non avevo giocatori che potevano giocare in mezzo e ho alzato Florenzi. In questo momento le soluzioni erano queste e ho optato per queste".



NAINGGOLAN - "Nainggolan attratto dalla Cina? Non c’è questa possibilità. E’ chiaro che Radja resterà qui. E’ stato fuori per i motivi che conoscete per il resto sono contento di quello che sta facendo. Poteva essere ancora più incisivo però un ottimo giocatore”.