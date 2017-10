L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel postpartita della gara pareggiata per 3-3 allo Stamford Bridge contro il Chelsea.



DZEKO - "Non mi piace parlare dei singoli, Dzeko ha qualità indiscusse, è nato per fare questi gol, ha grande disponibilità ad aiutare. Ogni tanto si apre troppo sulle fasce, con il mio lavoro dovrà dare più densità al centro".



DOVEVAMO VINCERE - "Abbiamo sbagliato le scelte sui primi due gol e abbiamo permesso di farli ripartire. Abbiamo creato tanto e con qualità. Lottare? Lo facciamo anche in campionato. Con il Napoli abbiamo sbagliato atteggiamento nel primo tempo, oggi abbiamo tenuto il pallino tutto il tempo. Se lavoriamo insieme e come chiedo io ci toglieremo soddisfazioni".



KOLAROV CHE COLPO - "Tutti, siamo una squadra in ciò che facciamo bene e in ciò che facciamo male. E’ un grande uomo e un esempio per i giovani. Ha una costanza di prestazione unità a qualità devastante".