Dopo la vittoria contro il Chievo, Eusebio Di Francesco ha così parlato a Premium Sport della prova della sua Roma: “La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, poi il rigore concesso poteva riaprire il match ma ben venga questa grande parata di Alisson che magari gli ha dato la carica dopo i tanti gol presi ad Anfield. Anche in 10 abbiamo avuto gamba, abbiamo reagito: siamo scesi in campo con la voglia di fare bene e con la faccia giusta. Cosa bisogna fare per rimontare il Liverpool? Dobbiamo recuperare le energie mentali e fisiche per dare tutto contro il Liverpool. Dobbiamo dare il massimo e crederci, io ci credo, questo è il mio slogan ed è quello che voglio trasferire ai miei ragazzi. Faremo una grande gara anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo già dimostrato di poter rimontare e dobbiamo avere la consapevolezza di farcela ancora. Schick ancora in gol? Quando un ragazzo ritrova la forza mentale può fare bene: oggi ha dimostrato di poter giocare esterno in un tridente, con altre caratteristiche rispetto alle ali pure. E’ un ragazzo in crescita, è cresciuto fisicamente anche perché per fare l’esterno devi avere un determinato livello di corsa e lui ce l’ha. Tiferò Juventus contro l’Inter? E’ normale che sia così. Ma al di là di tutto bisogna guardare prima noi stesi: questa è la base”