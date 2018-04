L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato a Mediaset Premium Sport dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato con la Fiorentina: "Episodi arbitrali che potevano cambiare la gara? Non mi interessa dire nulla su questo, oggi niente è girato bene. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a segnare, abbiamo subito due tiri e preso due gol. Abbiamo dei demeriti, perché non siamo concreti e non siamo bravi a concludere la grandissima mole di gioco che facciamo".



"Non facciamo gol. Il calcio è fatto di episodi, oggi non ci sono girati a nostro favore sotto tutti i punti di vista. Si guarda sempre il risultato senza valutare il resto. Se c’era una squadra che meritava era la Roma, la Fiorentina si è messa tutta dietro però ha vinto e va bene".



"Ora testa al Barcellona. Adesso dobbiamo resistere a queste difficoltà, veniamo da due prestazioni dove non abbiamo meritato le sconfitte. Questo è uno 0-2 bugiardo ma dobbiamo accettarlo, stare zitti e andare a casa".



"Kolarov in panchina all’inizio? Certi giocatori non possono giocare sempre 90 minuti. Kolarov aveva bisogno di riposare e questa era la gara giusta. Quando si giocano tante partite bisogna è inevitabile fare qualche cambio. Anche la Juve oggi ha cambiato 7 giocatori".



"Cosa si devono aspettare i tifosi nel ritorno di Champions? Giochiamo per questo, per vivere queste partite e queste emozioni. La squadra deve credere di poter fare qualcosa di importante ma se scendiamo in campo senza cinismo come oggi non andiamo da nessuna parte. Dovremo rischiare di più ed essere più cinici".



"Cosa manca alla Roma per arrivare al livello della Juventus? In questi anni la Roma si è sempre un po' avvicinata senza mai arrivare alla pari. A livello di uomini, di qualità di rosa qualcosa manca. Ma bisogna cambiare anche la mentalità però se si creano i giusti concetti alla lunga si viene ripagati. La crescita la si vede anche dall’intensità degli allenamenti, bisogna vivere al massimo tutta la settimana".