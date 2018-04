Così Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Genoa di stasera a Premium Sport: "Abbiamo fatto molto bene, soprattutto nella prima mezz'ora. Abbiamo fatto giocate di qualità, poi è salito un po' il Genoa e noi ci siamo fatti del male da soli, siamo un po' masochisti in questo, abbiamo riaperto il match perché forse abbiamo pensato alla partita successiva. Fortunatamente non abbiamo pagato quella ingenuità, è un difetto che ci portiamo da un po' di tempo. Chiudere le partite? Sì ma ripetiamo le stesse cose: la squadra ha fatto quello che ho chiesto ma bisogna chiudere le partite. All'ultimo mi sono rimesso 3-4-3 e quando si cerca di giocare e perdi palla centralmente tutto diventa difficile, abbiamo fatto riaprire una gara che era chiusa. Liverpool? È l'ambiente magari che pensa alla Champions, noi abbiamo vinto 2-1 oggi e secondo forse abbiamo pensato alla SPAL. Noi non siamo abituato a fare molte semifinali di Champions League, il pensiero può andarci ma non il mio, prima in campionato dobbiamo arrivare in Champions. Eccesso di euforia? Credo sia meglio essere euforici che depressi, noi dobbiamo essere intelligenti nel lavorare bene, oggi la partita è stata affrontata con la mentalità giusta, facciamo dei piccoli errori che dobbiamo migliorare, siamo tornati a vincere ma dovevamo chiuderla. Sono però contento per la vittoria. Soddisfatto del terzetto di centrocampo? Sì, soprattutto nella prima mezz'ora. Siamo stati poco ludici nell'ultimo passaggio nel concretizzare quanto fatto. Sono contento per Gonalons, peccato per quel pallone che ha passato a Gerson e che ha causato poi il gol, noi siamo mancati davanti su altre cose, dovevamo concretizzare. Turnover anche contro la SPAL? C'è un equilibrio in tutto, qualcosina cambierò perché è impossibile che gli stessi abbiano gli stessi ritmi, non è che devo dare dei vantaggi a Semplici e dirgli chi giocherà però!".