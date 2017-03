Eusebio Di Francesco è finito sul podio nella corsa al premio di miglior allenatore italiano della scorsa stagione, ma non è certo rammaricato per questo: "Sono arrivati prima di me due allenatori che stanno facendo non bene e benissimo - ha detto il tecnico del Sassuolo - Sono contento che abbia vinto Sarri, perché ha meritato di vincere".



Intanto per Di Francesco c'è la possibilità di andare alla Fiorentina la prossima stagione: "Sono gratificato da questo interessamento e non fatemi dire di più, anche se ho ancora due anni di contratto con il Sassuolo e una clausola, per cui dovrò parlarne prima con la mia società. Corsa all'Europa League? Più facile per il Milan, per la Fiorentina sarebbe più di una bella impresa raggiungere la qualificazione".