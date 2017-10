Domani sera, in Champions League, Antonio Conte sfiderà Eusebio Di Francesco, in un Chelsea-Roma accompagnato dalla famosa musichetta. Non è il primo scontro tra i due tecnici, che si sono affrontati più volte in A. Ma anche in B: il loro primo incontro fu Pescara-Siena, 22 agosto 2010. Da una parte gli abruzzesi di Di Francesco fresci di promozione dalla Lega Pro, dall'altra gli ambiziosi toscani che puntavano alla Serie A. Il match finità 1-1, con le reti di Mastronunzio e Sansovini. Verratti fece il suo debutto in B e illuminò la serata. Queste le formazioni:



Pescara (4-4-2): Pinna; Zanon, Olivi, Mengoni, Petterini (Mazzotta dall'83'); Gessa, Cascione, Nicco, Dettori (Verratti dal 72'); Sansovini, Maniero (Inglese dal 60').



Siena (4-2-4): Coppola; Vitiello, Terzi, Rossettini, Rossi; Bolzoni, Carobbio; Troianiello, Mastronunzio (Marrone dal 76'), Calaiò (Larrondo dall'83'), Reginaldo (Sestu dal 60').