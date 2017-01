L'ex giocatore viola e commentatore di Mediaset Premium Antonio Di Gennaro sulle novità di mercato per la Fiorentina: 'Castrovilli ha qualità, c’è da capire quale sarà il suo ruolo da grande. E’ nato da trequartista, poi ha fatto l’esterno e la mezzala. Scalera ha grande corsa e grandi margini di miglioramento: mi stupirei se venissero impiegati in Primavera, sarebbe un passo indietro per loro. Castrovilli è del ’97 e Scalera del ’98, non possono tornare in Primavera a quest’età e rifare il Viareggio: per loro si tratterebbe di un notevole passo indietro. La Fiorentina gioca meglio con i tre centrocampisti, io lo dicevo da tempo'.