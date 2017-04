Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Blu: ‘Corvino deve fare un mercato importante perché deve ricostruire, io uno come Spalletti lo vedo di più ad una squadra come l'Inter. Il profilo giusto per la Fiorentina è e resta Di Francesco perché ha imparato non solo la gestione dei giovani ma anche di giocatori di un certo livello. Inoltre ha una mentalità offensiva come Sousa, che però non fa la fase difensiva’.