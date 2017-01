Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina, a Radio Blu torna sulla vittoria dei viola sulla Juventus di ieri: ‘Kalinic è un giocatore stratosferico, non perde mai il pallone e ieri ha affettato la difesa della Juventus. Ieri partita monumentale. Chiesa è già un giocatore vero, ha personalità oltre che classe, non so se diventerà più bravo del padre ma Enrico in allenamento era incredibile’.