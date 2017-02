Protagonista dell'ultimo giorno di mercato in cui fino all'ultimo il Milan ha provato a prenderlo, il centrocampista del Cagliari, Davide Di Gennaro è sbottato su Instagram contro i media che continuano a parlare di un rifiuto per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto.



Ecco il testo del messaggio:

"Ci tengo a sottolineare 3 cose molto importanti

1) La società cagliari Calcio non mi ha mai proposto alcun rinnovo contrattuale e come dichiarato dal presidente Giulini la questione è stata rimandata a giugno a fine campionato quindi non esiste alcun rifiuto

2)Mi riserbo la possibilità di agire per vie legali nei confronti di tutti quei mezzi giornalisti che continuano a screditarmi e diffondere il falso

3) Io e la mia famiglia stiamo benissimo a cagliari

4) Per onestà verso i tifosi che ci seguono appassionatamente è giusto sapere che da oggi il mio agente potrà ascoltare eventuali offerte ma la priorità la darò all'offerta che verrà dal Cagliari Calcio in segno di riconoscenza per questi colori

5)Fino all'ultimo giorno che sarò in questa squadra il mio impegno e la mia professionalità sarà massima come sempre dimostrato finora

6)Ringrazio coloro che mi esprimono sempre affetto e anche chi per notizie non veritiere si è affrettato ad insultarmi via social Un abbraccio a tutti i tifosi Forza Casteddu"

