L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, a Radio Blu parla così: ‘Ora alla Fiorentina è rimasta solo l'Europa League ma va affrontata nel modo giusto. Sulla carta i viola sono in vantaggio perché hanno vinto in Germania ma giovedì sarà una partita davvero decisiva per il proseguo della stagione. Senza Europa League diventerebbe davvero un problema serio. Rimango basito sentendo alcune dichiarazioni di Sousa. Mi sembra che si stia cercando un salvagente per evitare di prendersi le responsabilità. Bisogna schierare i giocatori giusti nei ruoli giusti, altrimenti la squadra va in difficoltà. Salcedo non è un esterno e non lo ha mai fatto, ci può forse giocare in emergenza ma solo in quelle situazioni. Ieri squadra squilibrata’.