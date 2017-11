Intervistato da ESPN, l'esterno argentino del PSG Angel Di Maria parla del mancato trasferimento dal Barcellona e del futuro: "Ero a un passo dal Barça, vicino e lontano allo stesso tempo. E' difficile arrivare a un club del genere. Non si è fatto nulla, ma la vita riserva sempre sorprese, non si sa mai... Il mio passato al Real Madrid? Mi avrebbero sicuramente fischiato a Barcellona, ma non è importante. A parte nei Newell's Old Boys, visto che sono tifoso del Rosario Central, potrei giocare ovunque. E ovunque gioco, do il massimo".